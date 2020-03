Klauzula sumienia nie będzie przeszkodą do udzielenia pomocy medycznej. Zapadł przełomowy wyrok

Jak podają "Wysokie Obcasy" wszystko zaczęło się od dwóch położnych – Szewdki Ellinor Grimmak oraz Norweżki Lindy Steen. Szwecja odmówiła im prawa do wykonywania zawodu, w przypadku, gdy powołają się na klauzulę sumienia, by odmówić uczestnictwa przy zabiegu aborcji. Kobiety postanowił zgłosić sprawę do Trybunału Praw Człowieka, ale ten zgodził się z władzami Szwecji.