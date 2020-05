Kobie ma zaledwie rok i zachwyca, jako mały kucharz. Jego konto na Instagramie przyciągnęło rzeszę fanów

"Gotowanie to tylko jedna z wielu praktycznych rzeczy, które Kobe robi w domu. Przygotowywanie posiłków ewidentnie sprawia mu przyjemność. Jest radosny i żywiołowy. Konto na Instagramie założyliśmy mu pod koniec lutego. Jakoś do 15 kwietnia miał około 200 obserwujących, ale ta liczba nagle zaczęła rosnąć, czego w ogóle się nie spodziewałam. Cieszę się, że mój syn wywołuje uśmiech na tak wielu twarzach na całym świecie" – przyznała dumna mama.

Rodzice Kobe’a są zadowoleni również z faktu, że działalność ich syna skłania innych rodziców, by pozwolili wejść dzieciom do kuchni i spędzali więcej czasu ze swoimi pociechami. Ich zdaniem, kuchnia jest doskonałym miejscem do rozwoju dziecka, nauki i odkrywania.