Kosmetyki na szarą cerę. Jak w krótkim czasie przywrócić naturalny blask skóry?

Jeśli borykasz się z męczącą ziemistą skórą , powinnaś przede wszystkim zwrócić większą uwagę na swoje codzienne rytuały. Może się okazać, że brakuje w nich odpowiednich kosmetyków na szarą cerę , przez co nie możesz uporać się z problemem. Na szczęście dobór preparatów jest naprawdę prosty, więc nie zwlekaj i sięgnij po sprawdzone kosmetyki na szarą cerę.

Kosmetyki na szarą cerę – dlaczego skóra traci blask?

Istnieje bardzo wiele przyczyn, które składają się na utratę blasku przez skórę. Szara cera powstaje zazwyczaj w wyniku nieodpowiedniej diety czy niezdrowego trybu życia, ale nie tylko. Również nadmierny stres , niewyspanie oraz zanieczyszczenia są kolejnymi przyczynami niedoskonałości. Na szczęście istnieją kosmetyki na szarą cerę, które doskonale wpływają na kondycję skóry, aby w odpowiednim czasie zatrzymać lub spowolnić proces starzenia się . Zobacz, na co powinnaś zwrócić uwagę podczas szukania sprawdzonych kosmetyków.

Kosmetyki na szarą cerę – jaki krem?

Podstawowym kosmetykiem na szarą cerę jest oczywiście dostosowany krem . Powinien zawierać w sobie witaminę C , która rozświetla i redukuje przebarwienia, a także skutecznie odmładza. Możesz poszukać także kremu, który obok wspomnianej witaminy posiada także ekstrakty z cytrusów – wspomagają one szybszą regenerację cery. Kosmetyki na szarą cerę w postaci kremu powinny mieć prosty skład (pozbawiony olejów), który nie zaszkodzi i będzie przy okazji wygładzał, i redukował zmarszczki.

Kosmetyki na szarą cerę – co z serum?

Nie mogło zabraknąć także serum , które jest jednym z ważniejszych kosmetyków na szarą cerę. Nałożone przed kremem wzmacnia jego działanie i lepsze wchłonięcie składników odżywczych. Bardzo dobrym rozwiązaniem są wszelkie sera mające lekką formułę, cynk i witaminę C – cynk zwalcza wolne rodniki , a witamina wyrówna koloryt. Rozświetlające kosmetyki na szarą cerę przywrócą naturalny blask przy regularnym stosowaniu.

Kosmetyki na szarą cerę – domowy sposób

1. Oddziel białko od żółtka.

2. Do żółtka dodaj miód i dobrze utrzyj do jednolitej konsystencji.

3. Następnie dodaj oliwę z oliwek i olej z pestek winogron i także wymieszaj.

4. Białko ubij w drugiej misce na sztywną pianę.

5. Pianę przełóż do żółtka i delikatnie wymieszaj.

6. Maseczkę nałóż na oczyszczoną twarz i pozostaw na 20 minut. Po wszystkim zmyj letnią wodą.