Kosmetyki zakazane w ciąży. Czego unikać dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka?

Kosmetyki zakazane w ciąży – zapomnij o parabenach

Jednym ze szkodliwych związków zawartych w produktach pielęgnacyjnych są parabeny. Kosmetyki zakazane w ciąży zawierają właśnie ten konserwant, który może powodować alergie, zaburzenia gospodarki hormonalnej, a nawet nowotwory. Oczywiście nie oznacza to jednocześnie, że parabeny bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju ciężkiej choroby, ale zdecydowanie narażają organizm na negatywne konsekwencje. Bardzo często parabeny są zawarte w antyperspirantach – związki przenikają do krwi i mleka matki. Wszelkie preparaty zawierające ten szkodliwy konserwant są na pierwszym miejscu na liście zakazanych kosmetyków w ciąży.