Kremy anti-ageing pod oczy. W składach złoto, diamenty, a nawet kamień księżycowy

Ciekłokrystaliczny krem z diamentami

W utrzymaniu struktury skóry ważną rolę odgrywa cement międzykomórkowy. To ważna część tkanek, która chroni skórę przed uszkodzeniami i utratą wody. Cement występuje w naszej skórze naturalnie, ale naukowcy pozyskali jego odpowiednik. Naszą uwagę zwrócił krem pod oczy z technologią ciekłych kryształów podobnych do cementu komórkowego. Integrują się one z barierą lipidową skóry. W składzie znajdziemy pył diamentowy i olej amarantusowy, które poprawiają nawilżenie i elastyczność. Ciekawa jest też technologia neuro-dron, która celuje w neurony skóry, dając efekt podobny do botoksu.