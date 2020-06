Manualne oczyszczanie twarzy. Czy wiesz jak najlepiej zadbać o skórę w domu?

Manualne oczyszczanie twarzy – od czego zacząć?

Pierwszym etapem w manualnym oczyszczaniu twarzy jest dokładny demakijaż. Użyj do tego celu olejku, mleczka albo pianki, po czym resztki makijażu zmyj za pomocą ulubionego żelu i osusz twarz ręcznikiem. Następnie przejdź do tonizacji, w ten sposób przywrócisz swojej skórze prawidłowe pH. Najlepiej zaaplikować tonik na dłoń, po czym subtelnie wklepać go w twarz, ale równie dobrze możesz użyć do tego celu jednorazowego wacika kosmetycznego. Początek manualnego oczyszczania twarzy masz już za sobą.