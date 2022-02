Książę William podkochiwał się w znanych modelkach. Nie do wiary, co zrobiła księżna Diana

Książę William, druga osoba w kolejce do brytyjskiego tronu, ma obecnie 39 lat, jest żonaty oraz ma troje dzieci. Przyszły monarcha Wielkiej Brytanii prowadzi stateczne życie wypełnione przypisanymi jego roli obowiązkami. Brytyjski serwis The Sun postanowił przypomnieć młodość księcia, kiedy to młody William niewiele różnił się od innych chłopców w jego wieku.