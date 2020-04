Księżniczka Charlotte idzie w ślady Kate Middleton. Staje się małą przywódczynią

Dziewczynka stała na przedzie, tuż przed rodzicami, wyglądając na pewną siebie i zdecydowaną, podczas gdy jej starszy brat książę George, wciąż kurczowo pilnował się mamy. Judi James w rozmowie z "Femail" przyznała, że dziewczynka jest typem małej przywódczyni. Nie miała oporów, aby stanąć na przedzie i nie potrzebowała do tego zachęty rodziców. Jest energiczna i pełna entuzjazmu, czym bardzo przypomina Kate Middleton. Ekspertka dodała, że to nie pierwszy raz, gdy księżniczka Charlotte doskonale odnajduje się w swojej reprezentacyjnej roli. Równie ochoczo podchodziła do machania i klaskania tłumom podczas świąt Bożego Narodzenia. Taka postawa wskazuje na to, że doskonale odnajduje się w życiu społecznym.