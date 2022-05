Lęk przed samotnością, uciekanie przed bliskością? Styl przywiązania powie prawdę o tworzeniu relacji

- W okresie dzieciństwa, w świecie pełnym niewiadomych, to, co nam daje poczucie bezpieczeństwa to nasz kontakt z opiekunem. Jego kształtowanie się wpłynie na to, że dziecko będzie zbierać informacje o tym, jak tworzy się inne relacje. Rozumienie tej więzi będzie wpływało potem na związki w życiu dorosłym - podkreśla Barbara Piwek.