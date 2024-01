"Lepsza ja" na nowy rok. Oto, co robić, by czuć się i wyglądać lepiej

Dr Czerwińska-Rogowska inaczej podchodzi jednak do spożywania glutenu. Osoby, u których nie wykryto celiakii bądź nietolerancji, nie powinny go odstawiać. Jeżeli po odstawieniu zauważymy jednak, że stan skóry się polepszył, jest to spowodowane wyeliminowaniem pszenicy, która znajduje się w białym pieczywie i słodkich bułkach.