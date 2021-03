List miłosny. Jak go napisać?

Tradycja pisania listów miłosnych ma wielowiekową tradycję. Listy najsławniejszych poetów, kompozytorów czy królów do ich ukochanych na stałe weszły do kanonu światowej literatury. Wystarczy choćby wspomnieć o listach Jana III Sobieskiego do Marysieńki czy Adama Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny. Niestety dziś ta piękna tradycja już niemal zanikła. A szkoda. W końcu odręcznie napisany list z to jeden z najpiękniejszych sposobów wyznania miłości.

List miłosny to jeden z najpiękniejszych sposobów na wyznanie miłości Źródło: 123RF