Magda ma 20 lat i walczy o życie. "Strasznie chcę żyć"

"Jestem Magda, mam 20 lat, od 5 lat choruję na nowotwór złośliwy jajnika. Gdy zachorowałam, byłam jeszcze w liceum... 'To guz', 'na operację jest już za późno' – usłyszeli moi zrozpaczeni rodzice. Mój przypadek okazał się nieoperacyjny. Zostałam odesłana do domu. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest – wkraczać w dorosłe życie ze świadomością, że jest się chorym bez żadnej możliwości leczenia. Guz jajnika miał wtedy 14 cm… Był wielkości dwóch dorosłych pięści" – tak rozpoczyna się apel 20-latki, która walczy o życie.