Magdalena Boczarska o ustawie "Zatrzymaj aborcję". "Jestem mamą i nie akceptuję aborcji jako środka antykoncepcyjnego"

Projekt ustawy zaostrzającej prawo dotyczące aborcji wraca na polityczną agendę. 15 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego "Zatrzymaj aborcję", dotyczącego zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła obywatelom protesty, co spotkało się z głośnym sprzeciwem społeczeństwa. Głos w sprawie zabrało wielu celebrytów, takich jak Barbara Kurdej-Szatan, Małgorzata Rozenek-Majdan czy Dawid Podsiadło.

Głos w sprawie zabrała również Magdalena Boczarska, która powiedziała, że jest przeciwna wykorzystywaniu aborcji jako środka antykoncepcyjnego. "Podjęcie decyzji o niej w najbardziej tragicznych sytuacjach jak zagrożone życie matki, śmiertelnie chory płód czy gwałt to często jedyne humanitarne wyjście, by żyć dalej. I skrajnie osobiste doświadczenie" – wyjaśniła.

Aktorka przyznała, że dla niej to nieludzkie, żeby w czasach pandemii musieć walczyć o wybór. "Teraz, w obliczu walki z pandemią, gdzie wsparcie potrzebne jest na tylu frontach, znowu zmuszacie nas do walki o godność? Co jest z wami nie tak? Protestujemy i niezmiennie mówimy wam nie! Dla własnego bezpieczeństwa jesteśmy zamknięci w domach, ale ust nam niezamknięcie" – deklarowała.