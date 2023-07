Marcelina Zawadzka na Miss Supranational. Zadała szyku

"Mój pierwszy lot był opóźniony ok. 25 minut i byłam przygotowana do turbo biegu, aby nie stracić tego lotu, bo następnie wszystko by się dziś posypało, ale na szczęście next lot też był Lot i gdy zaczęłam już biec, okazało się, że nie mam gdzie, bo akurat wyjście było zaraz przy wejściu... Ale no, obudziłam się" - napisała Zawadzka. Na tym jednak się nie skończyło, ponieważ busik z Krakowa do Nowego Sącza spóźniał się. "A teraz jeszcze busik się po mnie spóźnia, bo był jakiś wypadek, więc jest korek. Mam nadzieję, że dojadę" - mówiła.