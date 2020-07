Martyna Wojciechowska głosowała za granicą. "Przejechaliśmy w obie strony 500 kilometrów"

"Mam długopis i nie zawaham się go użyć" – napisała prezenterka na swoim profilu na Instagramie. Opublikowała dodatkowo zdjęcia i film. Dziennikarka pokazała się przed ambasadą RP w Wiedniu w Austrii.

Wymowne zdjęcie Martyny Wojciechowskiej

Wybory prezydenckie 2020

Głosowanie w wyborach prezydenckich 2020 potrwa do godziny 21. Wybierając się do lokalu wyborczego, trzeba pamiętać o reżimie sanitarnym – obowiązuje maseczka, lub inna forma zakrycia ust i nosa. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów.