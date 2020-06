Maskne. Czy wiesz jak pozbyć się trądziku od noszenia maseczki na twarzy?

Odkąd został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek, wiele osób zaczęło uskarżać się na maskne . Co prawda, obecnie restrykcje związane z tym nakazem zostały złagodzone, ale wciąż istnieje ryzyko powstawania zmian skórnych. Przekonaj się, co jeszcze wpływa na powstawanie maskne i jak ewentualnie pozbyć się problemu.

Maskne – czym właściwie jest?

Nazwa maskne pochodzi od połączenia dwóch innych wyrazów, czyli "mask" i "acne". Inaczej mówiąc to trądzik wywołany noszeniem maseczek ochronnych . Przede wszystkim towarzyszą mu stany zapalne skóry , w tym problem z zaskórnikami oraz wągrami. Maskne bardzo często pojawia się u posiadaczy cery tłustej i trądzikowej, które na co dzień borykają się z różnymi niedoskonałościami.

Maskne – dlaczego się pojawia?

Oczywiście maskne może pojawić się na skórze tak naprawdę z wielu przyczyn. Jedną z nich jest kwestia zatrzymywania powietrza i śliny na jej powierzchni, czyli dokładnie to, co wydychamy. Materiał maseczki dosyć szybko wilgotnieje, co bezpośrednio przekłada się także na podwyższenie temperatury. Tym sposobem rozwija się wręcz idealne środowisko do rozwoju bakterii oraz szkodliwych drobnoustrojów. Maskne pojawi się wówczas, gdy dodatkowo twarz zacznie się nadmiernie pocić pod maseczką. Nie wybieraj maseczek wykonanych ze sztucznych materiałów, bo to one są głównymi sprawcami problemu trądziku. Kolejną przyczyną może być także nieprawidłowa higiena, czyli zbyt rzadkie albo błędne pranie maseczek. Maskne nie będzie problemem, jeżeli będziesz codziennie prać maseczki w bezpiecznych 60 stopniach.