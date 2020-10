Meghan Markle w biżuterii Diany. Wzruszający szczegół

Meghan Markle co jakiś czas jest porównywana do matki swojego męża, księżnej Diany. Jak Diana, Meghan jest outsiderką, jak Diana, miała problem z dostosowaniem się do pałacowych zasad i ostatecznie zrezygnowała z bycia członkiem rodziny królewskiej. I podobnie jak księżna Diana, Meghan Markle jest fanką luksusowych zegarków. A konkretnie modelu French Tank od Cartier.