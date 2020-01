WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Modne kurtki sportowe damskie, czyli styl i wygoda w jednym Sportowe kurtki damskie są nie tylko praktyczne, ale także stanowią modny dodatek każdej garderoby. Kobiety chętnie korzystają z tego typu odzieży ze względu na ich funkcjonalność, ponieważ kurtki sportowe idealnie sprawdzą się zarówno podczas treningów, jak i w trakcie spacerów po górach. Wykonane z nieprzemakalnego tworzywa, zabezpieczą przed zmoknięciem, ale jednocześnie przepuszczają powietrze. Damska kurtka sportowa powinna być lekka i wygodna (Materiały prasowe) Dobrej jakości sportowe kurtki damskie prezentują się wspaniale ze względu na dopasowane fasony. Każda z pań z łatwością znajdzie dla siebie najlepszy model, który spełni wszystkie wymagania. Kurtki sportowe nie muszą być nudne, dlatego też bardzo dużo cenionych producentów stawia na modne rozwiązania. Zobacz, jakie propozycje są najciekawsze. Kurtki sportowe damskie puchowe Nadejście zimy albo chłodniejszej aury nie oznacza, że musisz zrezygnować ze sportu. Wystarczy, że zaopatrzysz się w odpowiednią i dopasowaną do ciebie kurtkę sportową damską z puchu. W przeciwieństwie do klasycznej zimowej kurtki, posiada bardzo lekką formę, więc nawet jej nie odczujesz na sobie. Do innych zalet puchowych kurtek sportowych damskich należy również to, że wypełnienie jest syntetyczne – dzięki temu nie zbija się w kłębek w niektórych miejscach na rękawach czy nogawkach. Dodatkowo okryta jest specjalnym impregnatem chroniącym przed wilgocią. Najczęściej posiada także kaptur, który łatwo odpiąć oraz odblaskowe detale dla lepszej widoczności. Kurtki sportowe damskie w stylu miejskim Miejska sportowa kurtka damska to coś specjalnego dla miłośniczek bardziej stylowego fasonu. Wyróżnia się niestandardowym krojem, który bardziej przypomina klasyczną kurtkę przejściową na co dzień. Najczęściej posiada charakterystycznie schowane suwaki oraz ozdobne ściągacze, dzięki którym można w prosty sposób zapewnić lepsze przyleganie kurtki do ciała. Znajdziesz na pewno warianty kurtki sportowej damskiej z regulacją przy mankietach, a także stylowy kaptur z regulowaną głębokością. Kurtki sportowe damskie typu softshell Świetną propozycją dla aktywnych kobiet są wszelkie kurtki sportowe w typie softshell. To jeden z najbardziej nowoczesnych modeli odzieży wierzchniej, który sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Przy mankietach znajdziesz specjalne zabezpieczenie dla dłoni, a kaptur jest odpinany. Wiele kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych pozwala na komfortowe noszenie potrzebnych rzeczy. Dzięki dodatkowej wentylacji oraz podszyciu siatką, zapewnisz sobie przepływ powietrza bez ryzyka przedostania się wilgoci do wewnątrz. Kurtki sportowe damskie trekkingowe Podobnie jak poprzednie modele kurtek sportowych damskich, tak i tutaj cała powłoka pokryta jest wodoodporną membraną. Jednak trekkingowa kurtka sportowa posiada kilka warstw laminacji, co sprawia, że jest najlżejsza z możliwych oraz z łatwością można ją zwinąć nawet kulkę, bo wykazuje niezwykłą odporność na uszkodzenia. Dzięki swojej lekkości trekkingowa kurtka damska wspaniale spisze się podczas dłuższych biegów – świetnie osłania przed zimnem.