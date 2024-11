"Moja miłość go uleczy". Dopadł ją syndrom Bonnie i Clyde’a

Jak zauważa psycholożka Dorota Minta w rozmowie z Wirtualną Polską, obecnie w popkulturze często mamy do czynienia niejako z mitologizowaniem bandytów, co również może mieć wpływ na to, jak część osób postrzega przestępców.

W przypadku takiego zauroczenia potrzebna jest pogłębiona diagnoza psychologiczna i psychiatryczna. Konieczna jest również psychoterapia. Tak jak w przypadku wszystkich traum, to nie są trzy spotkania interwencyjne, tylko długie miesiące, a może nawet lata psychoterapii. Problem polega na tym, że dotknięte tym syndromem kobiety muszą same dostrzec, że dzieje się coś niedobrego. A często mają poczucie, że już sobie poradziły z traumatycznymi przeżyciami.

– One zamaskowały traumę, którą przeżyły. Często odcinają się od środowiska rodzinnego właśnie po to, żeby odciąć się od traum. Układają sobie życie, choć często są samotne, bo mają problemy z tworzeniem i budowaniem relacji. I to nie tylko partnerskich. Wtedy, w tym osamotnieniu, bardzo mocno skupiają się na takim człowieku. Mają często poczucie misji: myślą, że go zbawią, uratują, że mu pomogą – wyjaśnia psycholożka.