Nadia Oleszczuk z kolejnym postulatem. Członkini Rady Konsultacyjnej i równouprawnienie

"Praca domowa kobiet jest wyceniana średnio na około 2100 złotych, przy ograniczonym wymiarze pracy. I ja bardziej chcę walczyć o mechanizmy, które będą właśnie pomagały wycenić tę pracę. Żeby one otrzymywały za ten ogrom pracy, które wkładają w domu, żeby także dostawały za to wynagrodzenie albo żeby ten czas pracy wliczał się im do emerytury" - podsumowała Oleszczuk.