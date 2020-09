Nalewka ze śliwek. Jak zrobić jesienny napój pełen śliwkowej słodyczy?

Nalewka ze śliwek posmakuje każdemu, a przy tym nie jest w ogóle trudna do wykonania. Poznałaś na pewno wiele ciekawych i intrygujących trunków na jesień, ale warto wprowadzić do swojej spiżarni także tę na bazie przepysznych śliwek. Koniecznie skorzystaj z poniższych przepisów, aby zasmakować nalewki ze śliwek.

Nalewka ze śliwek – dlaczego warto o niej pomyśleć?

Owoce śliwki są bogate w wiele cennych właściwości, które warto wykorzystać na co dzień. Nalewka ze śliwek pomoże w trawieniu , ochronie przed wolnymi rodnikami , co jednocześnie przekłada się na polepszenie samopoczucia. Jesień sprzyja zaopatrzeniu się w smaczne śliwki, które warto mieć w kuchni. Owoce te zawierają w sobie bardzo dużo błonnika , dzięki czemu oczyszczają organizm.

Nalewka ze śliwek – klasyczny wariant

1. Przygotuj duży słoik o pojemności 4 litrów. 2. Umyj i wydryluj śliwki, które przekroisz na pół. 3. Do słoika wrzuć owoce z kilkoma pestkami i zalej wszystko alkoholem. 4. Odstaw słoik na 4 tygodnie. 5. Po tym czasie zlej wódkę i dodaj do owoców cukier – tyle, aby całkiem przykryć śliwki. 6. Po puszczeniu przez owoce soku, wymieszaj je z wcześniej przygotowanym alkoholem.

Nalewka ze śliwek – przepis z węgierkami

1. Umyte i przekrojone śliwki pozbaw pestek – tak przygotowane wsyp do dużego słoika. 2. Zalej owoce wódką i spirytusem – odstaw na 5 tygodni, ale co kilka dni potrząsaj słoikiem. 3. Po tym czasie dosyp cukier i ponownie potrząśnij. 4. Odstaw mieszankę na 4 tygodnie. 5. Przelej nalewkę przez sito, po czym rozlej do butelek.

Nalewka ze śliwek – suszone owoce

1. Do słoika dodaj śliwki i zalej owoce alkoholem (wódką i spirytusem), po czym odstaw na 4 tygodnie.

2. Przelej płyn z owoców do innego naczynia, aby się sklarował.

3. Po kilku dniach połącz go z wcześniej powstałą mieszanką i rozlej do butelek.