Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 poródciąża oprac. Paula Konieczny wczoraj (21:14) Narodziny dziecka a wścibstwo rodziny. "Muszą wszystko wiedzieć, mam tego dość" Narodziny dziecka to radosne wydarzenie, na które z ekscytacją czeka cała rodzina. Sam poród jest jednak stresującym i męczącym dla matki doświadczeniem, o czym często zapominają inni członkowie rodziny, męcząc ją ciągłymi pytaniami i odwiedzinami. O tym, jakie to uciążliwe przekonała się jedna z internautek. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Unsplash.com) Narodziny dziecka to ogromne wydarzenie nie tylko dla rodziców, ale i całej rodziny – dziadków, ciotek czy wujków. Sam poród jest jednak stresującym i ciężkim dla matki doświadczeniem, dlatego ważne jest, by zapewnić jej w tych chwilach ciszę i spokój. Niestety, podekscytowanie i ciekawość rodziny, często wygrywają ze zdrowym rozsądkiem, co dla młodej mamy może okazać się utrapieniem. Boleśnie przekonała się o tym jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria. "Mam tego dość" "Dziś mija termin porodu i cały dzień jestem zasypywana wiadomościami i telefonami od rodziny z zapytaniem, czy już urodziłam. Mam tego dosyć i już naprawdę nie mogę wytrzymać. Mieszkamy z teściami i wszyscy cały czas rozmawiają na mój temat. Są bardziej podekscytowani porodem niż ja przez to wszystko. Rodzina męża musi wszystko wiedzieć, jego siostra nawet specjalnie przyjeżdża z zagranicy, żeby zobaczyć dziecko" - żali się jedna z użytkowniczek forum. "Nie wyobrażam sobie tego wszystkiego – ja tuż po porodzie, małe dziecko i jeszcze ona z małymi dziećmi w jednym domu. Jak to przetrwać, bo już nie wytrzymuje psychicznie?" – i zdesperowana pyta o radę. Na reakcję innych mam, które podobne doświadczenia mają już za sobą, nie trzeba było długo czekać. "Współczuję, niedawno przez to przechodziłam. Urodziłam 4 dni po terminie i w pewnym momencie przestałam odpisywać na wiadomości i odbierać telefon. Żałuję, że powiedziałam o prawdziwym przewidywanym terminie porodu. Dziś mówiłabym o dacie 2 tygodnie później" – wspomina jedna z forumowiczek. Z kolei inne uczestniczki dyskusji doradziły jej stanowcze, ale najprostsze rozwiązanie – ignorowanie połączeń. "Przestań odbierać i odpisywać albo odpowiedz raz, że sama się z nimi skontaktujesz" – radzi internautka. "Dlaczego nie powiesz, w sposób 'polityczny', żeby dali ci spokój? Dasz im znać, jak urodzisz i niech do tej pory nie zawracają ci głowy" – dodaje inna, która miała podobne przeżycia z rodziną podczas pierwszej ciąży. W drugiej, nauczona doświadczeniem, znalazła sposób, by sobie z nimi poradzić. "W drugiej ciąży od 37 tygodnia, codziennie dzwoniłam do nich, mówiąc, że rodzę. Dzięki temu w dzień porodu wszyscy mieli mnie już dość i kiedy w drodze do szpitala napisałam siostrze, że naprawdę rodzę, odpisała: 'ta, jasne'" – zdradziła. Nie wszyscy jednak zgadzali się z ich zdaniem, stając po stronie rodziny. "Co w tym złego, że najbliższa rodzina cieszy się z pojawienia się nowego członka rodziny? To wielkie wydarzenie dla wszystkich. Interesują się — źle, nie interesują też źle, wszystkim się nie da dogodzić. Pamiętaj, że dzielisz z nimi życie" – argumentuje forumowiczka. Kto z nich ma waszym zdaniem rację?

