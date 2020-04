Natalia znalazła nową pracę. Jej przyjaciółka przestała się do niej odzywać

Dziewczyna nie spodziewała się, że kariera może w jakiś sposób wpłynąć na jej przyjaźń z Anią. Jednak szybko przekonała się, że prawdziwych przyjaciół niekoniecznie poznaje się w biedzie. "Ani mi nie pogratulowała, ani nie powiedziała głupiego: 'ale ci fajnie', tylko powoli zaczęła się ode mnie odsuwać, a ostatnio nawet przestała oddzwaniać. Może jest zajęta czymś innym, ale wydaję mi się, że mi tej pracy zazdrości. Trochę mi przykro, bo to kolejna taka sytuacja w moim życiu, być może kolejna stracona przyjaźń" – żaliła się na forum WP Kafetaria.

Natalia zauważyła, że to nie pierwszy raz, kiedy traci bliskie osoby przez zazdrość lub niedopowiedzenia. "Te moje powodzenia nie są, na nie wiadomo jaką skalę, ale wystarczy, że w czymś tam mi się powiedzie, czego druga koleżanka by chciała, a nie ma. Np. jak miałam większe powodzenie na imprezie, czy np. poznałam kogoś, a ona była sama, to zwykle po jakimś czasie są albo jakieś zgrzyty albo obmawianie za plecami, albo nawet zerwanie kontaktu" – opisywała.