Nowości w makijażu. Poznaj nadchodzące trendy wiosenno-letnie

Co sezon zauważamy nowości zarówno w modzie, jak i w kosmetyce. Nie inaczej dzieje się w wiosennych trendach makijażowych. Wiosną 2020 roku dominują pastele na oczach oraz lekko podkreślone usta i pięknie rozświetlona skóra twarzy. Jesteś ciekawa innych, równie modnych rozwiązań w makijażu?

Makijaż wiosenno-letni z lekkim podkreśleniem ust

W nadchodzącym sezonie najważniejsze są lekko zaznaczone usta. Przede wszystkim szminka powinna delikatnie przyciemniać twoje usta , aby uwypuklić ich kształt oraz zarys. Najmodniejsze są wszelkie pomadki o półtransparentnym wykończeniu w naturalnych odcieniach od pudrowego różu po zgaszoną czerwień. Chcąc odnaleźć najlepszy kolor dla siebie, testuj wybrane akcenty na ustach, ponieważ na dłoni może dojść do przekłamania odcieni.

Makijaż wiosenno-letni z pastelowymi cieniami

Do wielkich powrotów można zaliczyć pastelowe cienie do powiek, które największe triumfy święciły blisko dekadę temu. Wybierz miętowe oraz ciepłe odcienie różu i nie bój się eksperymentować z podobnymi kolorami! Pastele pięknie podkreślą twoją urodę i fantastycznie rozświetlą powieki. Jeśli nie jesteś przekonana do makijażu oryginalnymi kolorami pasteli, pomyśl o beżach i klasycznych brązach.