Nowy synonim luksusu? Zainwestuj w sztuczne rzęsy

Rzęsy sztuczne i przedłużane – różnice

Na pierwszy rzut oka (i to dosłownie) wszystkie sztuczne rzęsy wyglądają tak samo. Nie do końca tak jest. Rzęsy mogą różnić się między sobą długością, grubością, a nawet kolorem czy skrętem. Ważne jest to, aby dobrać dla siebie odpowiedni model, w którym będziemy czuły się komfortowo. Nawet jeśli mamy szczupłą twarz, możemy wybrać duże kępki - tak robi m.in. Ariana Grande, która uwielbia nosić sztuczne rzęsy.