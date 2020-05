Odmrażanie salonów fryzjerskich. "Dzień dobry, czy jest wolny termin 18 maja?"

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

18 maja zostaną otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne (PAP) – Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w rygorze sanitarnym, o którym mówimy. To np. umawianie się na konkretne godziny, a nie gromadzenie się w zakładach – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej. Tuż po tych słowach aplikacja Booksy jak oszalała zaczęła dostarczać powiadomienia z salonów fryzjerskich. "Kochani, 18 maja otwieramy naszą Wzorcownię Fryzur. Już teraz możecie dokonać rezerwacji". No to spróbujmy… Wchodzę na Booksy jedyny najbliższy termin - 21 maja, godzina 14. Próbuję zadzwonić, a nóż uda się wcisnąć wcześniej. Niestety. Cisza. Po 3 godzinach oddzwania jeden z pracowników. – Przepraszam, ale właśnie ustalamy grafik. Potrzebujemy jeszcze 2 godzin – brzmi odpowiedź. Dzwonię więc dalej. Może w popularnym salonie mnie przyjmą… Wybrałam Studio Fryzur Fanaberia, ponieważ w stolicy znane jest z kreatywności. Więc może i kreatywny termin wymyślą… wg Booksy przyszły tydzień obłożony. Sprawdźmy więc zatem. – Jeśli nie ma wolnego terminu na Booksy, proponujemy w przyszłym tygodniu telefonicznie skontaktować się z naszą recepcją. Wówczas na pewno coś wymyślimy – informuje Katarzyna Szłykowicz ze Studia Fryzur Fanaberia. Okazuje się, że gdy salon był zamknięty, stali klienci nie odwoływali wizyt, a zmieniali terminy na przyszły miesiąc z nadzieją, że a nóż premier przyspieszy decyzję. I to właśnie tym osobom udało się dostać w pierwszej kolejności. – Klientki są wygłodniałe i spragnione usług – poprawienia zarówno kondycji psychicznej, jak i swojej fryzury. Jeśli klient nie będzie mógł znaleźć terminu, to oczywiście postaramy się również pracować w innych godzinach. Na bieżąco będziemy modyfikować grafik i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. Salon czynny jest w godzinach 8-21. Pracujemy w systemie zmianowym. Chcemy teraz wydłużyć te godziny zmian – z 6,5h do 8h. Nie chcemy, aby jakość usługi spadła. Zależy nam na kreatywności fryzjerów – zdradza w rozmowie Katarzyna Szłykowicz. Za strzyżenie i stylizację włosów do ramion w salonie trzeba zapłacić 95 zł, za strzyżenie męskie od 50 do 70 zł. Cena koloryzacji zależy od długości włosów. Podane są widełki. Zazwyczaj ostateczna kwota ustalana jest na fotelu fryzjerskim.

Dopytuję zatem, czy cena wzrośnie przez koronawirusa. – Zakład nie planuje podwyżek cen. Fryzjerzy przed pandemią również musieli pracować w rękawiczkach i dezynfekować sprzęt. Oczywiście teraz będą one zużywane w większej ilości, ale ten koszt biorę na siebie. Pracownikom zapewnię również maseczki i przyłbice – odpowiada właścicielka. Katarzyna Szłykowicz ma świadomość, że nie nadrobi strat, które poniosła przez ostatnie dwa miesiące. Fryzjerzy musieliby pracować 24h na dobę. Choć nawet to mogłoby nie wystarczyć. – Mam podejście, że wracamy do pracy i staramy się utrzymać firmę, miejsca pracy i tyle. Natomiast o nadrobieniu nie ma raczej mowy – zaznacza. No nic. Szukam dalej. Pomińmy stolicę. Dzwonię do Białegostoku. A może w innym mieście? – Do końca maja zostały pojedyncze terminy. Serwery się grzeją i zapychają, a telefony dzwonią bezustannie – rozpoczyna Piotr Mordas, fryzjer&barbershop w Białymstoku. Oho, nie jest dobrze. Salon, aby podnieść się po zamknięciu, wydłużył godziny przyjęć. Wcześniej był otwarty w godzinach 9-17 albo11-19, a teraz fryzjerzy będą pracowali od 8 do 20. – Zrobiliśmy dwuzmianową pracę. W związku z tym będziemy pracować w okrojonym składzie. Dzięki temu nie będzie tłoku i zachowamy ten 1,5-metrowy odstęp pomiędzy pracownikami i klientami. Ta praca będzie o wiele bezpieczniejsza i komfortowa – tłumaczy właściciel. Z poprzednich telefonów wywnioskowałam, że większość salonów musi delikatnie podnieść ceny, aby pokryć kwestie stale rosnących cen środków do dezynfekcji czy ochrony. Piotr Mordas potwierdza te słowa. – Paczka jednorazowych rękawiczek sprzed epidemii kosztowała około 20 złotych, a teraz te ceny sięgają nawet 150 złotych. To jest siedmiokrotnie wyższa przebitka. Przecież to jakaś masakra… - oznajmia. Piotr Mordas mówi wprost, że dlatego rozważa podniesienie cen. – Myślę, że będzie to około 10 złotych na usłudze – kalkuluje. Wcześniej za strzyżenie damskie w salonie trzeba było zapłacić od 89 złotych do 129 złotych. W zależności, którego fryzjera wybierzemy. Natomiast panowie za usługę płacili od 49 złotych do 66 złotych. A teraz zobaczymy… czas pokaże. Trzymam kciuki. Próbuję dalej. Może jednak z wolnym terminem nie jest tak źle, jak się mówi. Na ratunek przyszedł salon osiedlowy Czwarty telefon wykonuje do… pani Kasi, osiedlowej fryzjerki. Może tutaj będzie się łatwiej dostać. Zadzwońmy zatem – Nie ma problemu, pasuje pani wtorek o 17? – słyszę. – Za strzyżenie pewnie wezmę o 5-8 złotych więcej. Muszę policzyć, ile zejdzie mi na dodatkowe środki do dezynfekcji. Wie pani, łatwo nie jest – dodaje. Wcześniej za mycie, strzyżenie i modelowanie włosów średnich brała 54 złote, a za męskie 25-30 zł. Nawet jeśli fryzjerka podwyższy ceny to i tak będzie taniej niż w renomowanych salonach. Telefon pani Kasi nie dzwoni jednak jak oszalały. W przyszłym tygodniu bez problemu idzie się zapisać. – Dzwoniły przede wszystkim stałe klientki, czy mogą przyjść na farbę albo pytały, kiedy mogą mężów zapisać na strzyżenie. Ale takich pań było 4. Może 5. Także nie spodziewam się tłumów. Całe szczęście, że w ogóle mogę wrócić do pracy. Jakby dłużej ta sytuacja potrwała, musiałabym zamknąć salon – mówi właścicielka. Pani Kasia musi jeszcze odpowiednio przygotować salon, by spełniał wymogi rządu. Brak terminala nie stanowi dla niej przeszkody. – Czekam właśnie na przesyłkę - informuje właścicielka i zaprasza serdecznie. To jak jest z tymi wolnymi terminami? Są. Tylko niekoniecznie w renomowanych salonach. Choć i tam idzie się dostać. Po prostu trzeba zadzwonić do kilku. I w końcu się uda. Koronawirus odbił się na gospodarce. Niektóre salony fryzjerskie muszą więc podnieść ceny, by utrzymać się na rynku. Weźmy pod uwagę, że przez dwa miesiące nie zarabiały, a teraz muszą wydać na środki ochronne. Nowe zasady u fryzjerów Zgodnie z zapowiedziami Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, opracowane zostały już najważniejsze rekomendacje, które pozwolą na otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych 18.05.2020. Wśród nich wymieniono m.in. zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy klientami, umawianie wizyt drogą telefoniczną lub mailowa, rezygnacja z poczekalni. Klienci będą mogli swoje rzeczy osobiste przechowywać w workach. Zarówno pracownicy, jak i klienci muszą być w maseczkach i rękawiczkach. W całym salonie będzie obowiązywać zakaz używania, a nawet wyjmowania telefonów komórkowych. Właściciele salonów będą musieli dezynfekować powierzchnie kontaktowe, np. klamki kilka razy w ciągu dnia, a po każdym kliencie dezynfekować stanowisko. Klienci nie otrzymają kawy ani herbaty, a transakcja powinna być bezgotówkowa.