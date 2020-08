Olej marula. Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę? Mały pomocnik skóry suchej i dojrzałej

Olej marula zyskuje na popularności, zwłaszcza że fantastycznie działa na cerę bardzo suchą oraz dojrzałą . Skutecznie wpływa na jej kondycję, a przy tym przedłuża młodość . To niejedyne zalety stosowania oleju marula. Przekonaj się, że warto mieć pod ręką ten ciekawy kosmetyk, aby polepszyć stan skóry.

Olej marula – co w sobie zawiera i w jaki sposób działa?

Czym jest olej marula? To nic innego jako olej tłoczony z pestek owoców marula - drzewa rosnącego w Afryce Południowej. W konsystencji jest lekki i charakteryzuje się orzechowym zapachem i bladożółtym zabarwieniem. Olej marula szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Przede wszystkim zawiera w sobie znaczne ilości kwasów tłuszczowych: palmitynowego, stearynowego, oleinowego, linolowego i arachidowego. Wszystkie one fantastycznie wpływają na skórę poprzez zniwelowanie nadmiaru sebum, minimalizują powstawanie zaskórników, chronią przed wolnymi rodnikami oraz wzmacniają naturalną barierę skóry. Co jeszcze zawiera w sobie olej marula?