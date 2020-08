Olej lniany. Jak stosować go w kuchni? Wypróbuj go również przy codziennej pielęgnacji

Olej lniany to naprawdę cenny produkt, ale niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z jego niezwykłych i bardzo pomocnych właściwości. Ten produkt możesz wykorzystać na kilka ciekawych sposobów, zarówno w kuchni, jak i w łazience. Z pomocą oleju lnianego możesz zapewnić sobie wspaniały wygląd cery oraz włosów, a to z kolei sprawia, że nie musisz już wydawać kroci na specjalne preparaty.

Jedną z niewątpliwie dużych zalet oleju lnianego jest zawartość NNKT , czyli kwasów omega-6 i omega-3. Dlaczego to takie ważne? W końcu kwasy te są jednym z głównych budulców błon komórkowych, a także zmniejszają poziom złego cholesterolu i regulują poziom trójglicerydów. Olej lniany podtrzymuje równowagę hormonalną oraz wpływa bezpośrednio na skórę i paznokcie . Co jeszcze zawiera w sobie olej lniany? Głównie olbrzymie dawki witaminy E , która jest silnym antyoksydantem oraz fitosterole hamujące produkcję wolnych rodników.

Najczęściej olej lniany wykorzystywany jest w kuchni, ale nie można z niego korzystać do smażenia. Stosowany powinien być wyłącznie na zimno, bo w przeciwnym wypadku traci swoje cenne właściwości. Olej lniany dodawany do sałatek będzie prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zaleca się regularne picie go również osobom cierpiącym na: