Olej rzepakowy w diecie dziecka

Oprócz warzyw i owoców w diecie dziecka powinny znaleźć się również białka (są głównym budulcem kości i mięśni) oraz tłuszcze (pomagają we wchłanianiu witamin A, D, E i K, których niedobór może prowadzić m.in. do zaburzenia wzrostu). Wśród produktów bogatych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe niezbędne dla prawidłowego rozwoju są oczywiście oleje roślinne, w tym olej rzepakowy. Zawiera on bardzo cenny dla dziecka kwas ALA z grupy omega-3, który odgrywa istotną rolę we właściwym rozwoju i wzroście organizmu. Kwas ALA w organizmie ulega tranformacji do kwasu DHA, który z kolei jest najważniejszym tłuszczem w budowie tkanek mózgu i narządu wzroku człowieka – stanowi bowiem do 97 proc. tłuszczów omega-3 w mózgu i do 93 proc. w oku.