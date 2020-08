Olej tamanu. Czy znasz ten niewiarygodny składnik? Pozbędziesz się dzięki niemu wielu niedoskonałości

Olej tamanu – czym właściwie jest?

Olej tamanu to naturalny olej pozyskiwany z orzechów drzewa tamanu, który rośnie głównie w Indiach oraz na Madagaskarze. Zarówno olej , jak i drzewo posiadają bardzo wiele cennych właściwości, które wykorzystywane były już przez ludy pierwotne. Z oleju tamanu wytwarzane są naturalne leki. Olej charakteryzuje się lekko żywicznym kolorem, a jego zapach przypomina płynną przyprawę do zup . Bardzo szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze.

Olej tamanu – jakie właściwości wykazuje?

Olej tamanu – kto może z niego skorzystać?

Olej tamanu – jak najlepiej z niego korzystać?

Powszechnym sposobem na skorzystanie z oleju tamanu jest jego aplikacja bezpośrednio na skórę. Możesz także wetrzeć go w skalp, jeśli zależy ci na wzmocnieniu włosów i pozbyciu się łupieżu. Równie świetnie zadziała jako dodatek do kremów czy maseczek albo do ulubionej glinki. Olej tamanu to produkt, który dzięki swojej uniwersalności sprzyja wzbogaceniu codziennej pielęgnacji.