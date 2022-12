"On całymi dniami pracuje, a ja czuję się samotna"

Los spłatał im jednak figla, bo zamiast Małgorzaty to jej partner był wieczorami nieobecny. – Nie zdawałam sobie sprawy, co to znaczy "własny biznes". Okazało się, że to jest praca non stop. Wieczorami, w święta i weekendy również. Ja głównie siedziałam w domu. M. nie było, bo pracował. Dzwonił do mnie, ale to nie to samo, co czyjaś obecność. Zdarzało się, że miał wrócić np. o szóstej, a wracał o dziewiątej. Tak było nieraz. Czekałam na niego z obiadem lub kolacją. Gdy przyjeżdżał, wszystko było zimne – opowiada Małgorzata. – Dotarło też do mnie, że nie jestem osobą, która dobrze czuje się w sytuacji bycia na czyimś utrzymaniu.