Opalona twarz szybciej się starzeje? Wyjaśniamy!

Spieczona twarz? To poważny sygnał

Okazuje się, że promienie słoneczne mogą przyspieszać starzenie skóry nawet o kilkanaście lat. Jeśli nie wierzymy, wystarczy spojrzeć na niektóre 20-latki, których skóra wygląda na dwa razy starszą. Jak to możliwe? Po pierwsze, promienie słoneczne przenikają do głębokich warstw skóry, niszcząc włókna kolagenu i elastyny. W efekcie naskórek staje się coraz cieńszy i podatny na uszkodzenia. Pojawiają się zmarszczki, a skóra robi się sucha i traci swoją jędrność. Po drugie, złota opalenizna pobudza komórki, które wyrzucają duże ilości barwnika. Stąd charakterystyczne brązowe plamki na skórze. I wreszcie, zmianom ulegają także naczynia krwionośne, co objawia się powstaniem czerwonych pajączków na twarzy. Jeśli chcemy uniknąć tych problemów, foto-protekcja jest absolutną koniecznością.