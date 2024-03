Padła ofiarą casperingu. "Było mi strasznie przykro"

– Wydawało mi się, że to takie miłe zrywanie – twierdzi. – Uczucia się wygaszają, ta osoba ma czas, żeby się pogodzić ze zmianą sytuacji, zaangażowanie umiera. Kończymy wszystko bez konfliktu. Plus daję mu przewagę, bo to on może ze mną zerwać, a przecież faceci lubią "zwyciężać" i mówić, że to oni zakończyli związek.