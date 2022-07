Partnerka Macieja Zakościelnego bawi się na egzotycznych wakacjach. Bez ukochanego

"Paulina jest pod tym względem osobą niezwykłą. Mogła spokojnie jeszcze trochę poczekać z zakładaniem rodziny. Miała jako modelka wspaniałe życie zawodowe w pełnym rozkwicie: Mediolan, Paryż, Nowy Jork itd. Realizowała kampanie dla wielkich międzynarodowych marek, współpracowała z wybitnymi osobowościami (…). Zrezygnowała z tego na jakiś czas, bo tak bardzo chciała mieć rodzinę. Więc jak ją poznałem, byłem w szoku. Pomyślałem wtedy: Co to za człowiek! Co to za kobieta!" – opowiedział aktor w wywiadzie, który ukazał się na stronie babybyann.com.