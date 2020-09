Paznokcie jesień 2020. Jakie wzory i kolory są na czasie? Poznaj najmodniejsze propozycje manicure

Modne paznokcie na jesień 2020 zachwycają nietypowym doborem kolorów. Kontrast i nietypowy kształt to główne elementy, które dominują w tym zestawieniu. Możesz na wiele różnych sposobów przekształcać oraz zmieniać zdobienia, aby w pełni cieszyć się z pięknych paznokci na jesień 2020. Co wybierzesz?

Paznokcie jesień 2020 – nieskazitelna biel

Białe paznokcie na jesień 2020 są cały czas w modzie, szczególnie w okresie jesiennym. Mleczna płytka pozwala na szereg ciekawych zdobień, które ożywią każdy manicure. Dzięki temu zyskasz paznokcie dopasowane praktycznie do każdej możliwej stylizacji . Paznokcie na jesień 2020 utrzymane w bieli coraz częściej pojawia się w trendach, wypierając niejedną czerwień.

Paznokcie jesień 2020 – głęboka czerń i odcienie fioletu

Paznokcie jesień 2020 – złociste i srebrzyste refleksy

Paznokcie jesień 2020 – koralowy zawrót głowy

Paznokcie na jesień 2020 w odcieniu pięknego koralu to wprost wymarzony patent na elegancki i szykowny manicure . Ciepła tonacja przywołuje jesienną kolorystykę, która oscyluje pomiędzy czerwienią a beżem. Koralowe paznokcie na jesień 2020 spodobają się nawet najbardziej wymagającym kobietom.

Paznokcie jesień 2020 – intrygujący negative space

Co powiesz na nieco nietuzinkowe podejście do wzorów? Odpowiedzą na idealne kreski czy kropki są paznokcie na jesień 2020 w stylu negative space. Motywem przewodnim jest pozostawienie pustej przestrzeni na płytkach, które pozwalają na stworzenie improwizowanych wzorów – nie musisz ograniczać się wyłącznie do jednej tematyki. W końcu jesienne paznokcie nie muszą być nudne.