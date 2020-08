Fuksja. Jak cieszyć się z żywego i energetycznego koloru na co dzień? Baw się modą i kolorem

Fuksja praktycznie zawsze jest modna, ponieważ w każdym sezonie powraca w wielkim stylu. Doskonale pasuje zarówno do eleganckich, jak i mniej formalnych stylizacji , więc można cieszyć się pełnym odcieniem niezależnie od okoliczności. Fuksja sprawdzi się w dodatkach, jak i jednolitym wydaniu.

Fuksja – komu najbardziej pasuje?

Fuksja – z czym najlepiej nosić?

Fuksjowa sukienka to propozycja zarówno na dzień, jak i na wieczór. Powinna być dopasowana do czarnych szpilek albo balerinek, w których będziesz czuła się komfortowo. Złote dodatki są wprost stworzone do tego typu stylizacji, ale jeśli chcesz nieco podkreślić swój zestaw, wybierz beżowe czółenka, które klasycznie stonują całość. Fuksja lubi granat, jasny błękit oraz bordo – każdy komplet z tymi kolorami będzie bardzo modny i ponadczasowy. Bardzo uniwersalnym i bezpiecznym pomysłem jest połączenie fuksji z szarością – idealne codzienne rozwiązanie.