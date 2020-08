Plopping włosów. Czy wiesz na czym polega "ręcznikowanie"? Idealna propozycja dla kręconych pasm

Okiełznanie kędziorków wcale nie jest prostą sprawą, dlatego też możesz wykorzystać plopping włosów. Dzięki tej prostej metodzie zyskasz perfekcyjny skręt, a przy tym zapewnisz sobie wspaniałą pielęgnację. Plopping włosów jest naprawdę banalnym sposobem, ponieważ nie potrzebujesz niczego więcej niż zwykłej koszulki i ulubionych kosmetyków.

Plopping włosów to chyba najprostszy patent na to, aby w pełni wydobyć naturalny skręt pasm. Wystarczy zaledwie kilka kroków, by cieszyć się z bujnej i naprawdę zachwycającej fryzury. Jeśli jeszcze nie słyszałaś o ploppingu włosów, a jesteś szczęśliwą posiadaczką loków, koniecznie wypróbuj ręcznikowania.

Plopping włosów – czym jest i dlaczego warto?

Plopping włosów to całkowicie bezpieczna metoda, która pozwoli na uzyskanie przepięknych skrętów, które dodatkowo nie będą się puszyć. Ręcznikowanie/koszulkowanie wykonuje się przed pozostawieniem włosów do naturalnego wysuszenia albo przed zastosowaniem suszarki z dyfuzorem. Plopping włosów polega na wchłonięciu przez materiał nadmiaru wilgoci, a to z kolei powoduje szybsze wyschnięcie pasm. Jeśli masz falowane włosy również możesz skorzystać z tej nietypowej metody, jeśli zależy ci na wydobyciu podkręcenia.

Plopping włosów – jak go wykonać?

Nim przejdziesz do ploppingu włosów, powinnaś dobrze się przygotować. Przede wszystkim naszykuj bawełnianą koszulkę, ale równie dobrze pomocny może okazać się ręcznik z mikrofibry. Nie korzystaj z ręcznika frotté, bo nie przyniesie oczekiwanego efektu. Przygotuj grzebień z szeroko rozstawionymi ząbkami i ulubione kosmetyki do pielęgnacji.

Plopping do włosów krok po kroku:

1. Po umyciu włosów odsącz nadmiar wody i dokładnie rozczesz.

2. Następnie nałóż odżywkę i ulubione kosmetyki do stylizacji (może być to olejek albo krem do loków).

3. Rozłóż koszulkę na płaskiej powierzchni – pochyl głowę w taki sposób, aby pasma znalazły się na środku koszulki.

4. Na koniec złap rękawy koszulki i skręć je w wałeczki, po czym zawiąż na supeł przy samym karku, a pozostałą część materiału zawiń, aby cały turban dobrze się trzymał na głowie.

Najlepiej nosić turban od 30 minut do 2 godzin, ale czasami pomocne okaże się zastosowanie ploppingu na noc. Po zdjęciu koszulki możesz wysusz włosy suszarką z dyfuzorem albo pozostawić do naturalnego wyschnięcia.

Plopping włosów – jakie przyniesie efekty?

Plopping/koszulkowanie włosów zapobiegnie puszeniu się pasm i podkręceniu naturalnych loków. Zdecydowanie szybciej włosy zaczną wysychać, a przy okazji koszulka zbierze nadmiar wilgoci i kosmetyków stylizacyjnych, dzięki czemu nie obciążysz fryzury. Plopping włosów zdecydowanie podnosi pasma u nasady – w przypadku prostych z natury kosmyków, koszulkowanie doda objętości i zniweluje puszenie.