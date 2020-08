Siemię lniane na włosy. Czy wiesz jak skorzystać z tego naturalnego produktu?

Siemię lniane na włosy – dlaczego warto?

Siemię lniane na włosy – jak przygotować żel?

Chcąc zastosować siemię lniane na włosy powinnaś wziąć pod uwagę przygotowanie żelu lnianego. Możesz go osiągnąć na dwa bardzo proste sposoby, które wspaniale zadziałają na pasma. Jak go przygotować?

1. Zalej 1/3 szklanki ziaren siemienia lnianego letnią wodą i mieszankę schowaj do lodówki na całą noc. Następnego dnia żel lniany jest już gotowy i możesz go wykorzystać w ciągu tygodnia. Przygotowany żel na zimno jest wodnisty, więc lepiej nakładać go na suche pasma dla lepszego wygładzenia.

2. Drugim sposobem jest zalanie ziaren niewielką ilością wody i gotowanie na małym ogniu przez kwadrans. Gdy mieszanka osiągnie konsystencję kisielu, zdejmij garnek z ognia i pozostaw do przestudzenia. Ciepłe siemię lniane nałożone na włosy doskonale podkreśli naturalny skręt włosów – nakładaj go na wilgotne pasma na całej długości, po czym pozostaw do wyschnięcia.