Pochwaliła się jesienną stylizacją. Kowbojki w roli głównej

Teraz pokazała się Instagramie (obserwowanym przez kilkadziesiąt osób) w jesiennej odsłonie. Każda minimalistka bez wątpienia pokocha jej look składający się zaledwie z czterech basicowych elementów , dzięki czemu niezwykle łatwo go odtworzyć.

Wokalistka zdecydowała się na prostą bazę w postaci przylegającego do ciała, białego T-shirtu oraz jasnych jeansów ze stosunkowo wąskimi nogawkami . Choć rurki poszły już w odstawkę, to można je wybaczyć w przypadku jesienno-zimowych stylizacji z kozakami, które przykrywają. Chcąc wyeksponować wysokie buty, inne spodnie po prostu nie wchodzą w grę.

Kasia Moś nie zdecydowała się jednak ani na smukłe, skórzane oficerki, ani na kozaki z szerokimi cholewkami, które królują w trendach. Jej wybór padł natomiast na zamszowe kowbojki w różnych odcieniach brązu . Choć być może nie sprawdzą się na zimę, to jesienią oraz wiosną będą, jak znalazł. Natomiast latem świetnie wpiszą się w festiwalowe stylizacje bądź te w klimacie boho. Są zatem niezwykle uniwersalne.

Piosenkarka uzupełniła ten listopadowy outfit za pomocą cienkiego, sięgającego do połowy łydki, granatowego płaszcza w prążki . Nie zabrakło również okularów przeciwsłonecznych, gdyż dzień był wyjątkowo ładny. Całość należy ocenić na piątkę z plusem.

