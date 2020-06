Podkład do cery suchej. Jaki wybrać i jakie składniki powinien w sobie zawierać?

Idealny podkład do cery suchej musi zapewniać skórze komfort i całkowite nawilżenie. Dzięki temu, cera nawet po całym dniu skóra wygląda bardzo świeżo, promiennie, a także sprawia wrażenie wypoczętej. Jeśli chcesz wiedzieć, czym się kierować podczas wyboru podkładu do cery suchej, zajrzyj poniżej.

Podkład do cery suchej powinien posiadać pewne właściwości, które skutecznie ochronią delikatną skórę twarzy. Tego typu skóra bardzo szybko traci nawilżenie oraz wodę, dlatego też potrzebujesz idealnego podkładu. Do makijażu wymagane jest użycie takiego kosmetyku, który pod żadnym pozorem nie spowoduje nadmiernego wysuszenia. Jaki podkład do suchej skóry jest w takim razie najlepszy?

Podkład do cery suchej – doskonałe nawilżenie

Nie wybieraj podkładu do cery suchej o mocno kryjącym efekcie, ponieważ za bardzo obciążysz skórę. Zastąp go kremem BB, który wyrówna koloryt cery, a także ochroni przed promieniami słonecznymi. Lekki podkład do suchej skóry delikatnie podkreśli naturalny kolor skóry nie tworząc przy tym efektu maski. Dodatkowy blask możesz uzyskać poprzez aplikowanie odrobiny rozświetlacza. Przy cerze suchej szczególnie zwracaj uwagę na czubek nosa i środek czoła – podkład w tych miejscach szybko się ściera.

Podkład do cery suchej - postaw na skład

Przy wyborze podkładu do cery suchej, istotną rolę odgrywa utrzymanie dobrego poziomu nawilżenia przez praktycznie cały dzień. Dodatkowo musi zapewniać naturalny efekt na twarzy, a przy tym pozostawiać dobre krycie. Zwracaj uwagę na jego skład, ponieważ dodatkowe substancje nawilżające będą jak najbardziej wskazane przy zdrowym wyglądzie skóry. Podkład do cery suchej powinien zachować kwas hialuronowy, witaminy C i E, olejki pielęgnacyjne czy też glicerynę. Sięgaj po podkłady o rozświetlającym wykończeniu, aby zdrowo upiększyć twarz.

Podkład do cery suchej – jak przygotować skórę?

Nawet najlepiej dobrany podkład do cery suchej nie będzie dobrze wyglądał, jeśli nie zadbasz o skórę. Przede wszystkim korzystaj z lekkiego kremu nawilżającego, który szybko wchłonie się w naskórek. Oprócz tego, unikaj silnie matujących pudrów do utrwalenia makijażu. Staraj się nakładać podkład do cery suchej przy pomocy zwilżonej gąbki albo palcami. W ten sposób zapewnisz sobie idealny efekt na twarzy.

