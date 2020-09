Popularny błąd przy gotowaniu jajek. Ten genialny trik pomoże ci go naprawić

Kuchenne sztuczki, czyli triki ułatwiające gotowanie

1. Gotowanie zbitych jajek. Przy wrzucaniu do wody jedno jajko pękło? Dolej do wody odrobinę octu (ok. pół łyżki). Mimo widocznie pękniętej skorupki, nic nie powinno z niego wypłynąć. Właściwość octu, jaką jest ścinanie białka, sprawi, że jajko pozostanie całe. Spokojnie, smak octu nie będzie odczuwalny.

2. Zapobieganie kipieniu zupy. Twoja zupa nie wykipi, jeśli położysz na garnku drewnianą łyżkę. Łyżka zbierze część pęcherzyków powietrza, dzięki czemu gotujący się wywaru nie "ucieknie" z garnka.

3. Przyspieszenie dojrzewania awokado. Masz ochotę na guacamole, ale wszystkie awokado w sklepie są twarde, jak kamień? Kup je, a po przyniesieniu do domu umieść na paterze obok bananów. Przez noc powinny zmięknąć na tyle, aby nadawały się do zjedzenia.

4. Ekspresowe gotowanie makaronu. Planujesz na kolację danie z makaronem, bo masz już gotowy sos? Namocz go przed wyjściem do pracy. Zalej wodą ulubione kluski i zamknij w pojemniku na żywność. Później wystarczy tylko, że zalejesz go wrzątkiem lub wrzucisz do gotującego się sosu.

5. Odsalanie zupy. Przesoloną zupę możesz uratować. Wrzuć do niej obranego, surowego ziemniaki i ponownie zagotuj. Bulwa pochłonie nadmiar soli i sprawi, że nikt nie dowie się o popełnionym wcześniej błędzie.