Portfel – nieodłączny element w damskiej torebce. Wybierz najmodniejszy model w tym sezonie

Portfel – poza telefonem, kosmetykami do makijażu, kremem do rąk i parasolką - zajmuje szczególne miejsce w damskiej torebce. Trzymamy gotówkę, karty kredytowe i wiele ważnych dokumentów, bez których trudno ruszyć się z domu. Jednak dziś rola kobiecych portmonetek znacznie wykracza poza sferę praktyczną. Niektóre modele skórzanych portfeli to prawdziwe dzieła sztuki, które aż żal chować na dno torebki. Wcale nie musisz tego robić! Piękne wzornictwo i najwyższa jakość wykonania sprawiają, że możemy śmiało i z dumą nosić portfele w ręku i traktować je jako modne dopełnienie stroju. Jaki portfel warto wybrać w tym sezonie? Sprawdź nasze propozycje.