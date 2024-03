Poszła na randkę w ciemno. "Nigdy nie przeżyłam takiego upokorzenia"

– Mnie to nie przeszkadzało, bo sama nie wrzucałam swoich fotek, wolałabym, żeby nikt w pracy nie wiedział, że korzystam z takich portali. Nawet imienia nie wpisałam, tylko inicjał – opowiada. – Umówiliśmy się w pubie, on czekał, zamówił mi piwo, chociaż pisałam, że nie przepadam za alkoholem. Potem zrozumiałam, że on po prostu jest tak skupiony na sobie, że nie słucha innych. Przez dwie godziny mówił non stop, nie dał mi dość do głosu. Nie zapytał nawet, jak mam na imię!