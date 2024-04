Powrót rurek. Czy dopasowane spodnie wyprą szerokie modele?

Trendy na 2024 roku wskazują jasno – rurki wracają do gry! W ostatnich kilku sezonach projektanci starali się przekonać nas, że stanowią one przeżytek, promując modele o wygodnych, szerokich nogawkach. Wbrew trendom na szerokie spodnie wiele z nas nie zapomniała jednak o podkreślającym sylwetkę kroju skinny fit i wciąż tworzyła z nim udane stylizacje. W 2024 roku dopasowane spodnie znowu zawładną ulicami.

Czy wąskie spodnie zdominują najbliższe miesiące i wyprą luźne fasony? Niekoniecznie. Rurki ponownie są w modzie, ale nie oznacza to, że szerokie spodnie mają trafić na dno szafy. Te również nadal wpisują się w tegoroczne trendy. Moda na sezon wiosna-lato 2024 wyróżnia się różnorodnością i łączeniem kontrastów, co daje nam szerokie możliwości stylizacyjne. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach możemy bawić się modą i jednego dnia wybierać uniwersalne skinny fit, a drugiego – wygodne spodnie z rozszerzaną nogawką.