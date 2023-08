Powszechny błąd Polek. Ekspertka o depilacji miejsc intymnych

– Niestety jest to zabieg bolesny, ale dzisiejsze technologie pozwalają na wykonywanie go w bardzo szybkim tempie. Kiedyś depilacja laserowa trwała godzinę czy dwie, a teraz to jest od pięciu do maksymalnie 20 minut w zależności od wielkości depilowanego powierzchni. Oczywiście nogi bolą mniej, bikini to obszar bardziej wrażliwy. Jeśli jest taka potrzeba, możemy użyć maści znieczulającej. Jednak druga najpopularniejsza metoda, czyli depilacja woskiem, jest według mnie bardziej bolesna.