Pracują kilkanaście godzin na dobę. Zdarzają się SMS-y z groźbami

Joanna wyznaje też, że wobec kurierów zdarzają się nawet groźby karalne. - Takie sytuacje są zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś np. bierze telefon z sieci komórkowej. Trzeba wtedy pokazać dowód osobisty do weryfikacji i PIN doręczenia. Jeśli kurier nie otrzyma dowodu do wglądu czy tego PIN-u, a wyda przesyłkę, dostaje karę finansową od swojej firmy kurierskiej. Niektórzy ludzie tego nie rozumieją albo wręcz próbują dokonać przestępstwa, bo część z tych przypadków to ewidentne próby wyłudzenia telefonu na dane innej osoby. Wtedy to my możemy mieć problemy prawne i odpowiadać przed sądem - tłumaczy kurierka.