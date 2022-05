Badanie: 40 proc. kobiet doświadcza przemocy w łóżku. "Wzorcem są filmy porno"

Dominacja w filmach porno

Jak twierdzi Anna Golan, takie zachowania seksualne często pojawiają się na filmach pornograficznych. - W większości odbiorcami pornografii są mężczyźni, choć oczywiście kobiety, zwłaszcza te młodsze, też ją oglądają – mówi seksuolożka. – I to zdecydowanie częściej niż kiedyś. Moim zdaniem problem stanowi fakt, że pornografia jest oglądana przez coraz młodszych widzów. Dziecko, gdy zaczyna korzystać ze smartfonu, trafia na te treści najpierw przez przypadek, a później zaczyna ich szukać. Na dodatek dzieje się to kilka lat przed rozpoczęciem życia seksualnego w parze. A tymczasem statystyki mówią, że różne formy dominacji lub przemocy fizycznej są obecne w ok. 80 proc. filmów pornograficznych, a słownej – w ok. 40 proc. To, co ludzie często oglądają, staje się dla nich normą seksualną i wzorcem postępowania. Pojawia się przekonanie, że większość ludzi zachowuje się w łóżku tak, jak to jest pokazane w filmach - wyjaśnia ekspertka.