Problem karmiącej matki. "Jestem załamana"

"Karmiłam moją córeczkę tylko 3 tygodnie, bo po dwóch tygodniach zaczął się krzyk. Od rana do wieczora płakała, tylko w nocy jakoś jadła. Okazało się, że tracę pokarm. Musiałam dać jej butelkę. I choć od tej pory wiem, że dobrze zrobiłam, bo jest najedzona i szczęśliwa, to ja czuję się fatalnie.Teraz ma prawie 4 miesiące, a ja często płaczę, bo tak chciałam dla niej jak najlepiej, a już na starcie ją zawiodłam" - żali się Agnieszka na forum Kafeteria WP.

"Laktoterroryzm"

Nie tylko Agnieszka była w takiej sytuacji. Pozostałe matki pod postem zaczęły solidaryzować się za autorką wątku. "Też nie karmiłam piersią, a chciałam. Pokarm przyszedł dopiero 4 dni po cesarce, a mały już przyzwyczaił się do butli, więc płakał, gdy przystawiałam go do piersi ze po 3 dniach. Poddałam się. Pewnie gdybym była w domu próbowałabym dalej, ale byliśmy długo w szpitalu, bo syn przyjmował antybiotyk" - oznajmia jedna z matek.