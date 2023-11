Produkt z kuchni działa cuda. Wyprasuje kurze łapki

Okłady na kurze łapki

Pierwszą naturalną metodą na zmarszczki, a szczególnie kurze łapki, jest robienie okładów z zielonej herbaty, która zawiera katechiny – te spowalniają procesy starzenia się organizmu przez zwalczanie wolnych rodników. Pamiętaj, że zielonej herbaty nie wolno zaparzać we wrzątku, gdyż straci swoje właściwości. Optymalna temperatura to ok. 80 stopni Celsjusza. Po ostygnięciu zamocz w niej waciki i połóż na zewnętrzne kąciki oczu na 10 minut. Na koniec zmyj twarz letnią wodą.