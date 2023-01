Prosaki na twarzy – czym są i jak je usunąć?

Jedną z najpopularniejszych profesjonalnych metod usuwania prosaków jest elektrokoagulacja. To zabieg z wykorzystaniem prądu elektrycznego. Wystarczy wykonać go jednorazowo, by pozbyć się prosaka. Może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Po wszystkim powstaje strupek, który jednak powinien zniknąć w ciągu kilku dni. Prosaki można również poddać zamrażaniu azotem lub terapii laserowej. Jednak, gdy chce się usunąć te z okolic oczu, to konieczna jest konsultacja z dermatologiem czy nawet okulistą, ponieważ nie wszystkie wymienione metody kosmetyczne będą wtedy wskazane.